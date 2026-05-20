Силен земен трус в турския окръг Малатия

Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер бе регистрирано тази сутрин в 09:00 ч. местно (и българско) време в района на градчето Батталгази в източния турски окръг Малатия.

Това съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от Анадолската агенция и БТА.

Трусът е регистриран на дълбочина 7,3 километра, няма непосредствена информация за пострадали хора и нанесени материални щети.

