Софийското метро вече разполага с 18 дефибрилатора

Автоматичен външен дефибрилатор (АВД) е инсталиран на метростанция "СУ Св. Климент Охридски", съобщиха от "Метрополитен" ЕАД. С поставянето на устройството броят на дефибрилаторите в софийското метро достига 18. Първите четири дефибрилатора са били закупени от дружеството след проведено обучение по Basic Life Support и решение за стартиране на програма за автоматична дефибрилация в метрото.

Следващите 14 устройства са осигурени чрез дарителски инициативи на частни компании с участието на Фондация "Първите три минути", а последният дефибрилатор е дарение.

Дигиталната карта на автоматичните дефибрилатори в София е създадена в рамките на проект на фондацията с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа 2024“.

От дружеството посочват, че автоматичният външен дефибрилатор е портативно устройство, което анализира сърдечния ритъм при внезапен сърдечен арест и при необходимост подава животоспасяващ електрошок. Устройството работи с гласови инструкции на български език и може да бъде използвано и от хора без медицинска подготовка.