В Хърватия: На "Евровизия" победи не България, а Мосад

Един от най-известните хърватски журналисти и PR мениджъри в сферата на развлекателната индустрия Ведран Щрукар изрази мнението си за събитията от тазгодишния конкурс за песен на "Евровизия".

Той сподели нестандартното си виждане, че всъщност не България, а израелската разузнавателна агенция Мосад на практика е спечелила конкурса.

България била безпроблемен вариант

"Ако погледнете крайното класиране и видите, че Израел завърши на второ място както според гласовете на публиката, така и на журито, и знаете колко протести имаше в цяла Европа срещу участието им... Холандия, Испания, Исландия, Финландия и Словения бойкотираха конкурса за песен на "Евровизия" заради Израел. Ако вземем предвид, че имаше протести и в скандинавските страни, където живее най-голямата мюсюлманска диаспора в Европа, тогава възниква въпросът наистина ли мислите, че догодина, ако Финландия беше спечелила, "Евровизия" щеше да може да се проведе без демонстрации и проблеми? Според мен това просто не би било възможно", заяви той.

"Ако проследихте процеса на гласуване, бихте могли да видите, че всички страни, които имат близки отношения с Израел, изведнъж започнаха да дават 12 точки на България. Ето защо смятам, че истинският победител е Мосад и те трябва да бъдат поздравени за победата си. Повярвайте ми, "Евровизия" в България няма да се сблъска с протести и проблеми заради Израел, както би се случило във всяка друга страна", коментира още Щрукар.

Скандалът с гласуването на Сърбия

Той коментира и скандала между Хърватия и Сърбия по отношение на това, че Сърбия даде 0 точки на Хърватия, докато Хърватия даде на Сърбия максималните 12 точки при вота на националните журита.

"Бях шокиран, когато видях негативните коментари. Нашият регион, за съжаление, е плодородна почва за подобни теории. Някой наистина ли си мисли, че сръбският президент Александър Вучич, независимо какво е нашето мнение за него, е замесен в гласуването за "Евровизия"? Сякаш няма какво по-важно да прави, само мисли как да навреди на Хърватия. Имам чувството, че конспираторите винаги го използват като дежурен виновник и казват: "Вучич е виновен за всичко". Това са абсолютни глупости", коментира мениджърът.

Според него новата структура на журито на RTS просто не е разпознала музикалния стил, който Хърватия изпрати на "Евровизия".

"Ще се опитам да го обясня така - ако Хърватия имаше Дражен Зечич, Мая Шупут и Мишо Ковач в журито тази година и те бяха гледали изпълнението на "Лавина", вероятно щяха да им дадат 0 точки. Не само това, но може би дори щяха да извикат екзорсист. Проблемът е, че не беше избрано достатъчно качествено жури, което да разбере цялата история и концепция зад изпълнението. Днес "Евровизия" вече не е просто музика – тя е голям спектакъл и история. Печели този с най-добър PR", категоричен беше Щрукар.