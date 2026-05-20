East 17 идват в София за голямо AFTER WORK: Back To The 90’s парти

Една от най-емблематичните британски поп групи на 90-те – East 17 – пристига в София на 11 юни във Vidas Art Arena. С милиони продадени албуми, поредица от глобални хитове и статут на едни от най-разпознаваемите имена на британската поп сцена, групата ще върне публиката към златните години на денс-попа, бойбенд вълната и незабравимите клубни вечери от 90-те и 00-те. Събитието ще премине под знака на AFTER WORK парти концепцията – музикално бягство от офиса директно към дансинга още в ранните вечерни часове. Специален български съпорт ще бъдат DJ Dian Solo и DJ Doncho, които с тематична селекция от 90’s и 00’s dance, house и crossover хитове ще подгреят публиката за вечер, изпълнена с носталгия, енергия и singalong моменти под открито небе. Билети за събитието са налични в мрежата на Ticket Station на цени от 22 евро.

За East 17

Създадени през 1991 г. в Уолтъмстоу, Лондон, East 17 бързо се превръщат в една от най-успешните групи на десетилетието. За разлика от типичния "излъскан" образ на много поп формации по онова време, East 17 изграждат собствена идентичност – смесица от поп, хип-хоп и street attitude, която ги отличава от всички останали. Именно тази комбинация превръща песни като "House of Love", "Let It Rain", "It’s Alright" и "Around The World" в абсолютни хитове на европейските класации. Най-големият им успех идва през 1994 г., когато емоционалната балада "Stay Another Day" се превръща в коледен №1 хит във Великобритания и остава една от най-разпознаваемите поп песни на десетилетието. Парчето и до днес звучи неизменно по радиостанции, празнични плейлисти и концертни сцени по света.

В кариерата си East 17 имат 18 сингъла в британския Top 20 и четири албума в Top 10, а според British Phonographic Industry продажбите им надхвърлят 1.8 милиона албума и 3.4 милиона сингъла само във Великобритания. Със своя характерен звук, енергични лайв изпълнения и неподражаема 90’s атмосфера, групата продължава да бъде сред най-търсените имена на ретро фестивали и концертни сцени в Европа. Днес East 17 продължават с Terry Coldwell – единственият оригинален член в актуалния състав – заедно с Joe Livermore и Robbie Craig, познат и с работата си с британската garage сцена и Artful Dodger. Настоящите концерти на групата съчетават носталгията по 90-те с модерна сценична продукция и неизменно се превръщат в масово singalong преживяване.

На 11 юни Vidas Art Arena ще се превърне в сцена на едно различно градско парти – с любими хитове, танци под открито небе и атмосфера, която връща директно към най-силните музикални години на 90-те и 00-те. Вратите отварят в 17:00 ч., началото е в 18:00 ч., а програмата ще приключи в 21:30 ч. – идеалният AFTER WORK формат за всички, които искат да се забавляват след работа и все пак да запазят ритъма си за следващия ден. Веднага след това, от 22:00 ч., същата локация ще даде старт и на официалното откриване на световното, към което организаторите канят всички гости на вечерта да продължат празничната атмосфера.

Билетите за AFTER WORK: Back To The 90’s, със специални гости East 17, влизат в продажба днес, 20 май, в мрежата на Ticket Station. Повече актуална информация за събитието може да следите тук и в каналите на Fest Team.