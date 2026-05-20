Дрон, идващ от Беларус: Въздушна тревога прати литовците в убежища (ВИДЕО)

В някои райони на Литва, включително в столицата Вилнюс, бе обявена тревога за въздушно нападение поради „подозрителен дрон“. „Литва обяви тревога за въздушно нападение в някои части на страната, след като бе засечен подозрителен дрон, приближаващ се от Беларус, в близост до границата. Въздушните патрули на НАТО в Балтийския регион бяха засилени“, съобщи литовското министерство на отбраната на 20 май.

Lithuania has issued an air alert in parts of the country after a suspected drone approaching from Belarus was detected near the border. NATO Baltic Air Policing has been activated. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 20, 2026

"Червена тревога" във Вилнюс

Местната медия Delfi.lt съобщава, че литовците получават предупреждения, призоваващи ги незабавно да потърсят укритие.

В региона на Вилнюс е обявена "червена тревога". Хората се укриват на паркинги, а учениците – в коридорите и под чиновете.

Висшето ръководство на Литва също е потърсило укритие, отбелязва изданието.

Lithuanian government was taken to a bunker



A drone approaching from Belarus triggered a security alert in Lithuania. The president, prime minister, and speaker of the Seimas were urgently taken to shelters.



Members of the Lithuanian parliament (photo) were likewise in… https://t.co/D3s1GnSmWB pic.twitter.com/6UhP8HqVlq — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

В градовете и населените места в Прибалтийската република все по-често се виждат табели по сградите, които указват наличието на убежище. Убежището е предназначено за краткосрочна (до няколко часа) защита при укриване в случай на опасност за живота или здравето. Службата за пожарна безопасност и спасяване е създала карта, на която всеки жител може да провери къде се намира най-близкото убежище до дома, работата му или друго често посещавано място. Най-често се препоръчва за убежища да се избират подземни паркинги, гаражи, мазета и складове на жилищни блокове, обществени, развлекателни и други сгради.

Дроновете в Прибалтика

През последните дни и седмици Прибалтийските републики бяха засегнати масово от нахлуващи дронове във въздушните им пространства на фона на продължаващите атаки с безпилотни апарати между Русия и Украйна: Естония за първи път свали дрон, нахлул на нейна територия.

Наскоро латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс подаде оставка, след като украински дронове - за които се твърди, че са били отклонени от Русия с електронно заглушаване, докато са били насочени към обекти в Русия (вероятно Московския регион), – се разбиха в празно хранилище с резервоари - цистерни за гориво, в Резекне в нощта на 7 май: Заради украински дронове: Латвийският министър на отбраната подаде оставка.