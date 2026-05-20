Безпокойство за летния сезон: Акула се появи на гръцки плаж (ВИДЕО)

Рядък инцидент се е случил на плаж в Лутра Ореас Еленис в гръцкия град Коринт, когато жители на района са видели акула, движеща се на много кратко разстояние от брега, пише гръцкото издание Proto Thema, позовавайки се на korinthostv.gr. Големият морски вид се е появил в плитките води на плажа, причинявайки безредици и силен интерес сред къпещите се и жителите на района.

Свидетели на мястото на произшествието описаха гледката като безпрецедентна за района, а няколко души се втурнаха да заснемат момента с мобилните си телефони.

Безпокойство на плажа

Според същата информация акулата е била дълга приблизително 2,5 метра, което увеличи безпокойството на онези, които са били на плажа по това време.

Гръцките морета са дом на богато разнообразие от скатове и акули, въпреки че срещите с хора са рядкост, а нападенията от акули още по-рядко срещани.

Припомняме, че през ноември 2025 г. рибар в Арголида в североизточния Пелопонес хвана 2,5-метрова акула на въдицата си край бреговете на курортния град Ермиони.

„Ловях риба и изведнъж, ето го. Осъзнах, че нещо не е наред след няколко минути", каза рибарят Павлос Павлидис пред ERT, описвайки гледката на 150-килограмова акула, която се гърчела в края на въдицата му.