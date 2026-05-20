Всички искаме "Нишан": Певицата DIA със смел артистичен почерк (ВИДЕО)

След националната селекция за Eurovision Song Contest, DIA отново е в светлината на прожекторите с нов музикален проект, който съчетава съвременно звучене, етно мотиви и силен символизъм. Песента "Нишан" поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов, чувство за принадлежност и съдба.

Силата на любовния знак, който решава съдби

Самото заглавие идва от старинната дума "нишан" - знак, белег, любовен символ или годежен дар. В различни български диалекти това е предметът, който влюбените си разменят като обещание за бъдещ брак. В миналото нишанът често е бил кърпа, китка или пръстен, като символ, че сърцето вече принадлежи на някого. Именно тази символика стои в основата на новата песен на DIA.

Снимка: Directo Agency

"Продължавам да откривам красотата и смисъла на автентични думи, които са уникални по своя смислен оттенък и носят много дълбочина, страст, магнетизъм… почти като заклинание. Защото силата е в думите и когато се обгърнат с музика, тогава се получава истинската магия", споделя DIA.

В текста на "Нишан" оживява образът на жената, която чака своя знак за любов. Тя мечтае любимият да я „закичи с цвете в косите“, за да стане "вечна негова". Това не е просто любовна история, а разказ за онази тиха, обречена и силна женска преданост, позната от народните песни.

"Море, либе, само ми прати нишан –

в сърце да го нося…"

Песента преплита фолклорна образност с модерно поп и етно звучене, а зад проекта стои изцяло нов творчески екип за DIA. Автори на музиката, текста и аранжимента са Крум Георгиев и Ана Пешева, които работят заедно с младия артист Георги Георгиев- Gosh по музиката и аранжимента. Самата DIA също е автор на музиката и текста и продуцент на проекта.

Видеото към "Нишан" е режисирано от Орлин Менкаджиев (Pumpal), който изгражда силна визуална линия около символа на бялата кърпа - нишанът в историята.

Лентата развива две основни визуални посоки. Първата е бялата визия - образът на чистата, влюбена жена, която чака да получи своя нишан. Втората е черната визия - символ на обречената любов и страха, че този знак никога няма да бъде даден.

Специална роля във видеото има и хореографията на Анджелина Осман, която DIA познава още от музикалното училище. "Знаех, че тя има отношение към народната музика и етното. Потопена е в танците и това логично се превърна в нейния професионален път", разказва изпълнителката. На екран хореографията оживява чрез балет New eX, като момичета танцуват с белите кърпи в знак за любов, очакване и обвързване.

"Нишан" идва като нов етап за DIA, който показва по-дълбок артистичен почерк и смел акцент към българските корени, без да губи модерното си усещане. Песента разказва история за любовта, върната към времето, в което един знак е бил достатъчен, за да промени човешка съдба.