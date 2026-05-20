Ясна е темата, по която пишат зрелостниците на матура 2026 по български език и литература

Темата за интерпретативното съчинение на днешната задължителна матура по български език и литература е "Пътят към себе си" по произведението "Песента на колелетата" на Йордан Йовков, научи Actualno.com от свои източници. Другият избор, който зрелостниците имат за последната 41-ва задача, е есе на тема "Авторитетите днес".

Иначе над 53 хиляди зрелостници се явяват на задължителната матура по български език и литература (БЕЛ) на 20 май. За втория ДЗИ по профилиращ предмет заявленията са над 24 000, а за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация - над 28 000. Изпитният вариант, който беше изтеглен, беше генериран измежду близо 6 милиона възможни комбинации. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Ангажирани са 13 800 квестори.

Изпитът е комбинация от различни варианти. Той включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две задачи с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). Именно на последната задача се падна и вариант номер 8.

Тази година няма промяна във формата и в съдържанието на държавните зрелостни изпити, а единственото изменение е техническо и е за улеснение на зрелостниците и на цялостния процес по провеждането на матурите по отношение бланката с личните данни на всеки ученик. То вече няма нужда да бъде отделяно и слагано отделно в малко пликче, а самата част е неизменно свързана с първия лист за отговори. Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след 7. клас.

Промяната не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена се извършва идентификацията чрез единния баркод. Оценителите нямат информация чия изпитна работа проверяват, а в същото време се избягва съхраняването, рязането на малките пликчета и сканирането на идентификационната бланка, което облекчава административните процедури, скъсява и улеснява процеса.

В рамките на майската сесия МОН организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят. Вторият задължителен ДЗИ по профилиращ предмет на 22 май ще се проведе в 1434 училища, а държавният изпит за придобиване на професионална квалификация - в 617. Ангажирани с държавните зрелостни изпити са общо над 23 700 квестори.

По отношение на втората задължителна матура по профилиращ предмет се запазва тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират английски език. Подадените заявления за полагане на матура по този профилиращ предмет са над 13 000.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега ще могат да се коригират само технически грешки. Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на ДЗИ при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище.

