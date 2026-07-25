Пред погледа на новия шеф на съдиите: Левски обърна Локомотив София в нервен мач с два отменени гола!

Шампионът на България Левски продължава победния си поход от началото на сезона в Първа лига, след като се наложи с 2:1 над Локомотив София в двубой втория кръг на родното първенство. „Сините“ губеха в резултата до 78-ата минута, но стигнаха до трите точки с попадения на Рейналдо и Сержиньо. Точен за „железничарите“ бе Спас Делев. Двубоят бе изгледан на живо от новия шеф на Съдийската комисия към БФС Матео Трефолони.

Отмениха гол на Локомотив преди почивката

В началните минути на срещата двата тима си размениха по едно добро положение за гол, но Димитър Костадинов и Стивън Стоянчов не успяха да преодолеят стража на съперника. Все пак в 11-ата минута Локомотив София стигна до попадение, дело на Ерол Дост. Голът обаче не бе зачетен заради явна игра с ръка на халфа преди изстрела му.

Левски вдигна оборотите и в следващите минути натисна Локомотив, но това не доведе до гол във вратата на столичните „железничари“. С пропуски се отличиха Алекс Сентейес, Стивън Стоянчов и Евертон Бала.

Второто полувреме предложи много емоции на феновете

Малко след старта на втората част Локомотив бе много близо до попадение, но ударът на Спас Делев от близко разстояние бе отразен от Светослав Вуцов. В 63-ата минута домакините най-накрая поведоха. Спас Делев бе изведен по отличен начин сам срещу стража на Левски и не сгреши за 1:0.

Около четвърт час преди края на редовното време Левски изравни след гол на Рейналдо. Попадението обаче не бе зачетено заради засада на Гашпер Търдин. В 78-ата минута гостите изравниха. Рейналдо се възползва от разбъркване пред Мартин Величков и прати топката в мрежата на Локомотив.

Левски направи пълен обрат в мача в 82-ата минута, когато Сержиньо се възползва от отлично подаване в наказателното поле и матира Мартин Величков. До последния съдийски сигнал повече голове не паднаха и гостите се поздравиха с трите точки.

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