ЦСКА продава трансферно разочарование в Сингапур, но на огромна загуба

ЦСКА е напът да се раздели с едно от най-големите си трансферни разочарования в последните няколко години. Става въпрос за крилото Матиас Фаетон. Според информация на колегите от „Тема спорт“ фланговият футболист е много близо до преминаване в отбор от Сингапур, като дори вече е заминал за страната, за да договори личните си условия и да подпише своя контракт.

ЦСКА брои 1,6 милиона за Матиас Фаетон

Матиас Фаетон пристигна в ЦСКА през лятото на 2023 година от втородивизионния френски Гренобъл. Тогава „армейците“ броиха 1,6 милиона евро за правата му. Крилото обаче така и не показа, че има място в родния гранд. През миналия сезон той бе пратен под наем в швейцарския Цюрих. Националът на Гваделупа стартира много силно престоя си в тима, но след това се изпокара със съотборниците си и треньора. Това принуди швейцарския клуб да се откаже от възможността да активира откупната клауза в договора му и той се завръна в ЦСКА.

„Червените“ ще вземат максимум 600 000 евро за крилото

Сега обаче изглежда, че ЦСКА най-накрая ще се отърве от Фаетон. „Червените“ обаче ще го сторят на огромна загуба. Причината е, че се очаква родният гранд да вземе между 500 и 600 хиляди евро за правата му, което е с 1 милион по-малко от дадените за него пари. Също така не трябва да забравяме и заплатата, която крилото получаваше при „армейците“, а тя не бе никак малка

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