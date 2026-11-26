България е длъжна да се погрижи за сигурността и достойнството на гражданите си, независимо къде по света се намират. Това написа на хрофила си във Facebook депутатът от ДБ Ивайло Мирчев.

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Ето какво написа той:

Тази вечер български граждани, мирно подкрепящи футболния “Левски”, бяха нападнати от радикални ултраси на “Олимпик” Марсилия. Местната полиция не реагира навременно и адекватно, за да осигури безопасността на нашите сънародници нито на стадиона, нито извън него, след като същото се случи миналата нощ пред хотела на част от тях. Има пострадали, потърсили медицинска помощ.

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Случилото се е абсолютно недопустимо и можеше да се стигне до много по-тежки последици. МВнР трябва незабавно да поиска обяснение от френското посолство в София, както и да гарантира безопасното завръщане на привържениците на “Левски” у нас.

България е длъжна да се погрижи за сигурността и достойнството на гражданите си, независимо къде по света се намират.

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