"Помагаме на Украйна от чувство за отговорност и защото това е в наш интерес. Аз съм тук, за да защитя интересите на Франция. Това е в интерес на Франция. Европа застава единна зад Украйна, защото европейците разбират, че в играта е сигурността на нашия континент. Като президент на Франция мога да ви кажа, че това, което е в играта в Украйна, е сигурността на френския народ, на нашата страна, днес и утре. Няма наивност, няма безотговорност". Това заяви френският президент Еманюел Макрон в Брюксел.
French President Macron on Ukraine: We are helping Ukraine out of a sense of responsibility and because it is in our interest. I am here to defend France's interests. This is in France's interest. Europe stands united behind Ukraine because Europeans understand that the security of our continent is at stake. As President of France, I can tell you that what is at stake in Ukraine is the security of the French people, of our country, today and tomorrow. No naivety, no irresponsibility.— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
"Трябва да погледнете картата и да преосмислите историята. Така че, да, тази война е екзистенциална за сигурността на европейците. Ако изоставим Украйна, това ще застраши нашата сигурност в краткосрочен и средносрочен план. И когато разгледам ситуацията във много европейски държави, е ясно, че това ще бъде в краткосрочен, а не в средносрочен план. Достатъчно е да наблюдавате агресията на Русия към нас колективно всеки ден. Така че нека не бъдем наивни по този въпрос", призова той.
French President Macron on Ukraine: You have to look at a map and revisit history. So yes, this war is existential for the security of Europeans. If we abandoned Ukraine, we would jeopardize our security in the short to medium term. And when I look at the situation in many European countries, it is clear that this would be in the short term rather than the medium term. You only have to observe Russia's aggression toward us collectively every day. So let's not be naive about this.— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
"Помощта на Европейския съюз е от решаващо значение. Защо? Защото имаме изтегляне на подкрепата на САЩ от началото на 2025 г. и защото това е война, която ни засяга. Украинците се борят за суверенитета и териториалната цялостност на страната си, но те са и на предната линия на европейската сигурност", категоричен бе Макрон.
French President Macron on Ukraine: European Union aid is crucial. Why? Because there has been an American withdrawal since the beginning of 2025 and because this is a war that affects us. The Ukrainians are fighting for their country's sovereignty and territorial integrity, but they are also on the front lines of European security.— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
Европейският съюз ще направи стратегическа грешка, ако ореже бюджета си, заяви тази вечер в Брюксел френският президент. "Постигането на споразумение не е самоцел и няма да подпиша небалансирано споразумение", заяви Еманюел Макрон пред журналисти, които отразяват срещата на върха на Евросъюза. Той посочи, че ключов приоритет на Франция е защитата на нейните фермери.
Макрон изтъкна, че не трябва да има "и едно евро" по-малко за страната му в бюджета за Обща селскостопанска политика. Френският лидер заяви, че не трябва да се създават съмнения и пречки по темата за помощта за Украйна, поставена под въпрос от редица кандидати за президентското кресло в Париж.
Макрон отвърна на критики на претендентката Марин льо Пен по повод преговорите по бюджета на Евросъюза. "Забавна арогантност е да се мисли, че тя вече е отговорна за съдбата на Франция, защото до доказване на противното, тя не е избрана. А вашият покорен слуга е избран до 13 май 2027", отбеляза френският лидер.
French President Macron: Madame Le Pen is campaigning, like other candidates. She is campaigning, and it is a peculiar kind of arrogance to think that she is already in charge of France's destiny, because, until proven otherwise, she has not been elected. Yours truly has been elected until May 13, 2027. So I will be president until May 13, 2027.— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026