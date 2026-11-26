Бойко Борисов реагира остро на нападенията срещу привърженици на Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Бившият министър-председател изрази възмущението си от кадрите на насилието на "Стад Велодром" и настоя за незабавна реакция от българското правителство и УЕФА. Борисов дори направи тревожна препратка към трагедията на стадион "Хейзел", определяйки случилото се като недопустима агресия срещу български граждани.

"Къде е френската полиция? Къде е УЕФА?!"

В публикация във Facebook Борисов не скри гнева си от организацията на двубоя и действията на френските власти. "Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!", написа той.

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Политикът отправи серия от въпроси към организаторите и институциите, отговорни за сигурността. "Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?!", попита Борисов.

Борисов настоя за най-тежките санкции срещу Марсилия

Бившият премиер призова българските институции да потърсят отговорност от френската страна. "Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел"!", категоричен беше той.

Борисов изрази солидарността си с пострадалите привърженици и подчерта, че подобни случаи трябва да обединяват българите независимо от клубните им пристрастия. "На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни!", заяви той.

"Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде! Кураж! С вас съм!", завърши публикацията си Борисов.

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