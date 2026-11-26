Левски загуби с 0:1 гостуването си на Олимпик Марсилия от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, но футболът остана на заден план заради скандалните сцени по трибуните на "Стад Велодром". Привърженици на френския гранд атакуваха българската агитка, като към сектора на "сините" полетяха бутилки и пиротехнически средства. На терена отборът на Хулио Веласкес допусна минимално поражение след гол от дузпа, въпреки че имаше своите възможности да измъкне точка.

Срамни сцени на "Велодром": Нападения срещу българските фенове

Още преди началото на двубоя напрежението по трибуните ескалира, след като ултраси на Марсилия атакуваха привържениците на Левски. Според информация на различни източници нападатели с маски и качулки са се насочили към българския сектор, използвайки палки, бухалки и пиротехника. Част от феновете на "сините" бяха принудени да напуснат местата си, за да избегнат сблъсъците.

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Бяха разпространени и тревожни информации за пострадали българи, включително за нападения във ВИП зоната на стадиона. Точният брой на ранените при инцидентите на трибуните все още не е официално установен. Случилото се поставя сериозни въпроси пред домакините и френските органи на реда. Още преди срещата властите ограничиха гостуващата агитка до едва 500 души, като мотивът беше гарантирането на сигурността. Въпреки тези ограничения опасните сцени не бяха предотвратени, а двубоят се проведе по програма.

Две дузпи за Марсилия, Вуцов спаси едната, а Левски удари греда

На терена единственото попадение падна в 28-ата минута. Алдаир задържа Анхел Гомеш в наказателното поле, а съдията Никола Дъбанович посочи бялата точка. Амин Гуири не сгреши и даде преднина на Марсилия. Левски обаче реагира и беше близо до изравняване. Първо Рейналдо отправи опасен удар, спасен от Джефри де Ланге, а след последвалия корнер Мехди Мубарик разтресе напречната греда с мощен изстрел от дистанция.

В началото на второто полувреме домакините получиха втора, този път спорна дузпа за нарушение на Алекс Сентейес срещу Кейлиан Абдала. Гуири отново застана зад топката, но Светослав Вуцов разгада намеренията му и спаси наказателния удар в 50-ата минута. След пропуска на французите Левски имаше по-силни периоди, но така и не намери път към вратата. В заключителните минути Мазир Сула също опита да изравни, но изстрелът му беше неточен.

Така "сините" си тръгнаха от Франция без точки, но загубата на терена далеч не беше най-тревожното събитие от вечерта. Насилието срещу привържениците на Левски остави тежко петно върху европейския сблъсък и повдигна въпроси за отговорността на организаторите.

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