Организираните привърженици от "Ултрас Левски" излязоха с безпощадна декларация след нападенията срещу българските фенове и представители на клуба по време на гостуването на Олимпик Марсилия. Фенската организация обвини ръководството на "сините" в предателство, тъй като не е отказало участието на отбора в мача. Ултрасите настояха за незабавно извънредно заседание на Съвета на директорите на Левски и действия за изключването на френския клуб от европейските турнири.

"Левски не е собственост, а отговорност!"

"Днес станахме свидетели на организирано нападение над официалната делегация на Левски на стадиона в Марсилия", написаха от "Ултрас Левски" във Facebook. Според тях френската полиция, УЕФА и ръководството на българския клуб не са предприели необходимите действия за защитата на привържениците.

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"Ръководството на Левски е там, за да защитава интересите на клуба, неговите привърженици, достойнството и емблемата му", категорични са от организацията. В декларацията се твърди, че според информация от присъстващи бивш футболист на клуба е бил наръган, а жени, деца и членове на официалната делегация са станали жертва на нападения и кражби. Тези конкретни твърдения все още не са независимо потвърдени.

"Допускането на началото на футболната среща при подобни обстоятелства е абсолютно недопустимо и представлява предателство спрямо привържениците на Левски", заявиха ултрасите.

Искат извънредно заседание и изключване на Марсилия

От "Ултрас Левски" настояват ръководството да даде публичен отговор защо е позволило мачът да започне, как е защитило официалната делегация и каква отговорност ще търси от френската полиция, организаторите и УЕФА. Сред конкретните им искания е клубът да предприеме действия пред европейската футболна централа за изключването на Олимпик Марсилия от международните надпревари.

Ето и четирите въпроса на "Ултрас Левски" към ръководството:

Защо беше допуснато започването на двубоя? Какви действия предприе ръководството за защита на официалната делегация? Каква отговорност ще бъде потърсена от френската полиция, организаторите и УЕФА? Какви действия ще предприеме клубът пред компетентните органи на УЕФА за изключването на Олимпик Марсилия от европейските клубни надпревари?

"Никакви финансови интереси, спортни резултати или административни последствия не могат да стоят над живота, здравето и достойнството на хората, представляващи Левски!", подчертават от организацията.

Декларацията завършва с категоричен призив към ръководството: "ОЧАКВАМЕ ДЕЙСТВИЯ, А НЕ ОПРАВДАНИЯ! ДОСТОЙНСТВОТО НЯМА АЛТЕРНАТИВА!"

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