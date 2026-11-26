Бруталните нападения срещу привържениците на Левски на "Стад Велодром" са довели до спешна среща между представители на двата клуба и делегата на УЕФА още на почивката на двубоя с Олимпик Марсилия. Насилието по трибуните е било толкова сериозно, че е обсъждано временно прекъсване на срещата. В крайна сметка е взето решение футболистите да доиграят мача, но мерките за сигурност около българската агитка продължават и след последния съдийски сигнал.

Обсъждали спиране на Марсилия - Левски заради пострадалите българи

Според информация на Sportal.bg на почивката е проведена извънредна среща между ръководствата на Левски и Марсилия и представителя на европейската футболна централа. Основната тема е била нападението срещу българските привърженици и състоянието на пострадалите. Сред обсъжданите варианти е било временно спиране на двубоя, за да се установят последствията от инцидентите и причините за тях.

Въпреки сериозността на ситуацията страните са взели решение срещата да продължи по програма. Марсилия спечели с 1:0 след гол от дузпа на Амин Гуири.

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Феновете на Левски ще останат близо два часа на стадиона

Проблемите със сигурността обаче не приключват с последния съдийски сигнал. Очаква се българските привърженици да бъдат задържани в сектора си на "Велодром" близо два часа след края на срещата, за да се избегнат нови сблъсъци с ултрасите на домакините.

Според първоначалните информации около 500 крайни привърженици на Марсилия са участвали в атаката срещу българската агитка, при която има пострадали. Точният им брой все още не е официално уточнен.

Допълнителна предпазна мярка е предприета и спрямо юношеския отбор на Левски, който изигра приятелска среща с връстниците си от Марсилия. Младите футболисти са били изпратени към летището още преди края на европейския двубой.

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