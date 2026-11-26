Вратарят на Левски Светослав Вуцов направи разтърсващо признание след загубата с 0:1 от Олимпик Марсилия в Лига Европа. Националният страж разказа как футболистите на "сините" са станали свидетели на нападенията срещу българските привърженици още преди началото на срещата. Вуцов не скри възмущението си от поведението на домакинските фенове и призна, че случилото се по трибуните е повлияло сериозно на отбора. Старши треньорът Хулио Веласкес пък беше категоричен, че Левски е заслужавал поне равенство.

Вуцов: Гледахме как отиват да се бият с нашите фенове

Българският национал говори откровено за тежката атмосфера на "Стад Велодром", където привържениците на Левски станаха обект на нападения от крайни фенове на Марсилия. "Имахме тежък и психически мач предвид това, което се случи с нашите фенове. Грозна постъпка от домакините. Дадохме всичко от себе си. Нямаше как това да не ни повлияе", заяви Вуцов.

Вратарят описа и моментите непосредствено преди първия съдийски сигнал, когато футболистите са наблюдавали тревожните сцени по трибуните. "Нашите фенове първо бяха ограничени несправедливо. Слушахме химна на Лига Европа и гледахме как феновете на Марсилия си минават свободно през сектора и отиват да се бият с нашите фенове", разказа стражът.

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Въпреки обстановката Вуцов смята, че Левски е показал добро лице срещу френския съперник. "Не успяхме да реализираме една от ситуациите, които създадохме. Смятам, че се представихме добре и трябваше да вземем точка. Въпреки загубата успяхме да си сравним часовниците с добър отбор", допълни той.

Веласкес: Не заслужавахме да загубим

Старши треньорът Хулио Веласкес също изрази разочарование от крайния резултат, но похвали своите футболисти за показания характер. "Много съм горд от играчите! Мисля, че играхме много добре. Днес показахме индивидуалност и характер. Заслужавахме друг резултат. Според моите анализи трябваше резултатът да е равен, но във футбола нещата се решават от детайлите", коментира испанецът.

Според него решаващият момент е била реализираната дузпа от Амин Гуири, донесла победата на Марсилия. "Не ми харесва да губя мач, но истината е, че заслужавахме друг резултат. Показахме, че заслужаваме да сме в този турнир и да се състезаваме с останалите", допълни Веласкес.

Наставникът подчерта, че отборът трябва да използва натрупания опит и да насочи вниманието си към предстоящия двубой със Септември. "Това беше важен мач за нашето развитие. Сега трябва да се възстановим, за да сме готови за следващия мач срещу Септември", завърши треньорът на "сините".

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