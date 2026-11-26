Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 ноември 2026 г.

СЪДЪТ ВЪВ ВАРНА ВЪРНА КМЕТА БЛАГОМИР КОЦЕВ НА ПОСТА

Варненският административен съд спря предварително изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) в морската столица, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт. Това означава, че Коцев остава градоначалник, докато делото все още тече. В мотивите си съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна надхвърлят неговата лична правна сфера.

"ГРУПИРОВКИТЕ ВЪВ ВАРНА СИ ИСКАТ ВЛАСТТА, НО МОЖЕ ДА Я ПОДАРЯТ НА НОВИТЕ СИЛНИ": АНАЛИЗ НА СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА (ВИДЕО)

"На това правителство засега му се разминава, колкото и критики да има към този бюджет. Някои от мерките, които предлага опозицията, може би ще минат. Особено атакива, които не изискват много пари и такива, които "Прогресивна България" би могла да използва да представи и като свои собствени по линия на социалните ангажименти". Това каза в ефира на Студио Actualno журналистът от БНР Силвия Великова по повод преговорите за финансовата рамка на държавата за 2027 г.

"ПОДПИСЪТ МИ СТОИ САМО ПОД ДОКУМЕНТИ В МОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ": БИВШ ШЕФ НА АПИ ПРОГОВОРИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО ЗА 312 МЛН. ЛВ.

Все още не ми е предявено обвинение от Софийската градска прокуратура и не ми е наложена мярка за неотклонение. Не съм запознат с мотивите и не мога да ги коментирам. Това заяви бившият председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски в ефира на Нова телевизия по повод разследването за нанесени щети в размер на почти 312 милиона лева. ОЩЕ: 312 млн. лева щети за държавата: Бивш шеф на АПИ се сдоби с обвинение за "Хемус"

БОРЯНА БОТЕВА: ПАЦИЕНТИ МОГАТ ДА ДОПЛАЩАТ ЛЕКАРСТВА С ПО 200 ЕВРО МЕСЕЧНО (ВИДЕО)

Парите за лекарства в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) пак няма да стигнат, пациентите се страхуват от доплащане, което може да достигне и до 200 евро месечно в някои случаи. Това каза в предаването Студио Actualno Боряна Ботева, председател на УС на Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Бюджетът на НЗОК е готов, той е 5,68 милиарда евро. Още: За пациентите с редки болести доставката навреме е решаваща Една трета от бюджета за лекарства на касата се очаква за поредна година да бъде покрита от фармацевтичните компании: “ Честно казано аз се страхувам, защото от порядъка на 200 евро доплащане от наша страна месечно, това е сериозна сума. От Асоциацията на фармацевтичните производители на иновативни лекарства непрестанно повдигат този въпрос, пишат становища, за момента разрешението виждаме какво е, продължава връщането по този механизъм. Още: Дупката в бюджета на НЗОК заплашва достъпа до нови терапии и лекарства у нас

"ПЕНСИОНЕРИТЕ В МОНТАНА И СИЛИСТРА ЩЕ ПЛАЩАТ ПАРНОТО НА СОФИЯ“: ИКОНОМИСТ ЗА НАЙ-ЛОШИЯ ВАРИАНТ ЗА "ТОПЛОФИКАЦИЯ"

Столичната „Топлофикация“ се намира в тежка криза - на терен, в балансите си и в отношенията с държавните енергийни дружества. Жители на квартали като „Младост“, „Дружба“ и „Студентски град“ продължават да се сблъскват с аварии и са без парно и топла вода още в началото на отоплителния сезон, а Столичната община търси спешни решения. На този фон напрежението около финансите на „Топлофикация София“ ескалира рязко.

МОЖЕ И ДА НЕ ИЗЛЪЧИХА ПРЕЗИДЕНТ, НО..: "ТРЕНД" ИЗМЕРИ РЪСТ В ПОДКРЕПАТА ЗА ПП И "ВЪЗРАЖДАНЕ"

„Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори. Регистрира се ръст в положителните оценки към президентската институция. Това сочат данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", което е посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1001 души. Още: С гласове от Пеевски и ГЕРБ ли Йотова спечели убедително изборите: Говори Евгений Кънев (ВИДЕО)

ДЕПУТАТ НА РАДЕВ: НЯМА РИСК ОТ СПИРАНЕ НА ЕВРОПАРИ, САНКЦИЯТА ОТ ЕК МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ БЮДЖЕТ 2026

Евентуалната санкция от Европейската комисия е свързана с недостатъчни мерки за ограничаване на разходите в Бюджет 2026 и няма нищо общо с Бюджет 2027. Това обясни депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че бюджетът за тази година е бил приет по средата на годината с много тежко наследство. „Той отразява ситуацията до момента на приемането си. По данни на Евростат, включително за 2026 г., до март дефицитът беше 7,4%. Ние успяхме да го свалим до 3,7%, което е добра стъпка“, посочи той.

РАДЕВ: АКО ЕС РАЗДЕЛИ ЗАЕМА ЗА УКРАЙНА НА ДВЕ, ЩЕ УЧАСТВАМЕ. ИСКАМЕ ЯСНА СУМА ЗА ЧЕРНО МОРЕ

Премиерът Румен Радев обяви, че България настоява предложението на Европейската комисия за нов заем на стойност 45 милиарда евро за Украйна за 2027 г. да бъде разделено на два компонента - военен и невоенен. Страната ни иска да участва в невоенната помощ като гарант, специално за изразходване на средства за българската диаспора в нападнатата от Русия страна, уточни министър-председателят. Той ще опита да убеди напълно самата председателка на ЕК Урсула фон дер Лайен.

ЕС НЕ ХАРЕСВА ИДЕЯ ЗА УКРАЙНА, ИЗТЪКНАТА ОТ БЪЛГАРИЯ: ПЕТТЕ ГОЛЕМИ БИТКИ ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ

Лидерите на Европейския съюз се готвят за ожесточена битка относно следващия 7-годишен бюджет на блока - многогодишната финансова рамка за 2028-2034 г., като в четвъртък, 26 ноември, се събират в Брюксел за среща на върха. Никое от съперничещите си по основните теми правителства не очаква обаче да се стигне до споразумение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща се опитва да събере подкрепа за своето предложение за бюджет, което беше представено в събота и предвижда допълнителни съкращения в размер на 44 милиарда евро спрямо предишния план.

НЕ ГЛЕДАЙТЕ, ЧЕ НАД 700 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ СА УБИТИ В УКРАЙНА: КРЕМЪЛ КАЗА ПЪРВО НА НЕГО ДА ВЯРВАМЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не. Определено не" - с тези думи Олга Бихар, с позивна "Вещицата", която вече има чин на майор във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отговори на въпрос дали Великобритания обучава правилно войниците си за съвременна война. Бихар стана известна още преди 3 години, когато участваше в боевете за Бахмут и именно там започна да се издига в редиците на ВСУ – ОЩЕ: Вещицата: Фурията-кошмар за руснаците при Бахмут (ВИДЕО)

БРЮКСЕЛ СЪС ЗВУЧЕН ШАМАР СРЕЩУ МИЦКОСКИ, ТОЙ СЕ ЗАПЪНА ЗА БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА (ВИДЕО)

Декларацията от Брюксел на лидерите на Европейския съюз (ЕС) след консултация със Западните Балкани категорично отхвърли опитите на македонския премиер Християн Мицкоски за промяна на преговорната рамка са България и му напомни, че трябва да гарантира правата и равното третиране на лицата, принадлежащи към малцинства, както и да спазват Преспанското споразумение и Договора с България и да има конкретни резултати от него. Текстът в декларацията е за всички държави от Западните Балкани, но този текст е адресиран изцяло за Република Северна Македония, което е звучен шамар срещу лъжите и опорките на Християн Мицкоски.

СЯНКА НА "СРЪБСКИ СВЯТ" ВЪРХУ СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СВАЛИХА ВУЧИЧ: КАКВО ГИ ИЗДАВА?

Изглежда "Сръбски свят" е проникнал и сред студентското движение или винаги е бил част от него? Идеите за Велика Сърбия и съвременният ѝ вариант за "Сръбски свят" прозират в последната позиция на студентската листа по повод резолюцията на Европейския парламент за Вуковар. Те не са съгласни с документа на Европарламента и считат, че той не допринася за обективно разбиране на историческите събития, нито за изграждане на доверие и помирение между народите от бивша Югославия.

КОМПЛЕКТ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ ПРИ БЕДСТВИЯ: СЪВЕТИ И ДЕЙСТВИЯ НА ТУРЦИЯ ПРИ КРИЗА (ВИДЕА)

Предвид препоръките на Европейската комисия за готовност на домакинствата да покрият нуждите си до 72 часа - Actualno.com продължава своята поредица от материали за мерките на държавите при извънредни ситуации. След Хърватия обръщаме поглед към Турция, която често е изправена пред природни бедствия, поради своята тектонична, сеизмична, топографска и климатична структура. Наводнения, свлачища, лавини, пожари, но най-важното - земетресения.