Президентът Илияна Йотова излезе с остра позиция след нападенията срещу привържениците на Левски по време на гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. В публикация във Facebook тя определи случилото се на "Стад Велодром" като недопустимо и настоя френските власти и УЕФА да предприемат необходимите действия.

Йотова поиска отговорност от Франция и УЕФА

Йотова направи паралел между радостта от победата на българския национален отбор по баскетбол над Дания с 87:84 в София и тревожните сцени от Франция. Президентът присъства в "Арена София", където националите постигнаха драматичния успех. Тя настоя за разследване на нападенията срещу българските фенове и проверка на организацията на сигурността на стадиона.

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Пълната позиция на Илияна Йотова:

"Поздравявам българските баскетболни национали за победата над Дания! Тази вечер в залата усетих какво означава една публика да стои зад отбора си до последната секунда.

Със същата обич към своя отбор привържениците на „Левски“ отидоха в Марсилия за мача с „Олимпик“. На фона на радостта от победата в София кадрите от Марсилия са потресаващи! Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност.

Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите. Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо!"

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