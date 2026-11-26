Министерството на външните работи на България излезе с категорична позиция след нападенията срещу привърженици на Левски в Марсилия. От ведомството осъдиха насилието срещу българските граждани и обявиха, че ще изпратят дипломатическа нота до френската страна с настояване за пълно разследване на случилото се.

МВнР настоява за пълно разследване

Реакцията идва след тежките инциденти около двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа, завършил с победа на французите с 1:0. Български привърженици станаха жертва на нападения както в града, така и на стадион "Велодром", като има информации за пострадали. От външното министерство съобщиха още, че българските консулски представители във Франция следят ситуацията и имат готовност да съдействат на сънародниците ни.

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Ето пълната позиция на Министерството на външните работи:

"Министерството на външните работи категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия. Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими.

Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите. МВнР ще изпрати нота до френската страна, с която ще настояваме за пълно разследване на случилото се.

Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани."

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