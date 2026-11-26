Бившият директор по комуникациите на Левски Климент Йончев излезе с изключително емоционална позиция след нападенията срещу българските привърженици на "Стад Велодром". В публикация във Facebook той определи случилото се като един от най-тъжните дни в живота си и отправи послание към ръководството на "сините". Йончев не пожела да критикува пряко клуба, но думите му съдържат ясно предупреждение, че в подобни ситуации декларациите не са достатъчни.

"Има моменти, в които трябва да вземеш най-трудното решение"

"Срамен ден за футбола. Може би един от най-тъжните в моя живот", започна Йончев. Бившият ръководител на "Герена" призна, че е наясно колко тежко преживяват случилото се хората в клуба, но въпреки това реши да отправи публичен съвет.

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"Не бих си позволил да коментирам поведението на клуба, защото знам колко тежи на всички там случилото се. Но ще се опитам да им вдъхна кураж с един непоискан съвет: Срещу нож не се излиза с декларация. Има моменти, в които трябва да си достатъчно смел, за да вземеш най-трудното решение и да защитиш хората, за които отговаряш. И които наричаш братя по съдба."

Думите му могат да бъдат разчетени като критика към начина, по който е реагирано на безредиците, като намеква, че от Левски е трябвало да прекратят мача и да не излязат за второто полувреме. Вече стана ясно, че на почивката е имало спешна среща между УЕФА и представители на Левски и Олимпик Марсилия, но е било преценено мачът да продължи.

Йончев беше директор по комуникациите на Левски, преди професионалните му отношения с клуба да бъдат прекратени през 2026 година.

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