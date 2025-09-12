Кирил Десподов започва индивидуална тренировъчна програма – стана ясно колко му остава до завръщане на терена

Звездата на ПАОК и капитан на българския национален отбор Кирил Десподов започва да тренира по индивидуална програма. След като лекуваше мускулно разтежение през последните няколко дни, той е готов да премине към следващия етап от възстановяването си. Десподов получи травмата на последната тренировка с националния отбор преди първите две срещи за България от квалификационните групи за Световното първенство през 2026 година.

Кирил Десподов ще отсъства от терените поне месец

След като не взе участие в двата мача срещу Испания и Грузия, той премина ядрено-магнитен резонанс. От изследванията стана ясно, че разтежението е на заглавната част на бедрения мускул, долу над коляното. Десподов със сигурност няма да играе в следващия мач на ПАОК от гръцката Суперлига. Отборът от Солун ще гостува на ОФИ Крит в третия кръг от първенството. Голяма е вероятността футболистът да пропусне всички срещи на ПАОК до края на септември.

Кирил Десподов отново е решаваща фигура в ПАОК

Българинът се върна към формата си от миналия сезон, когато също имаше голяма роля в отбора. Това се случи след като донесе успеха на „черно-белите“ срещу новака в гръцката Суперлига - Лариса. Тогава Десподов влезе като резерва. След това имаше дейно участие в победите над Риека с 5:0 в мач от квалификациите за Лига Европа и над Атромитос с 1:0 във втория кръг на гръцкото първенство.

