Войната в Украйна:

Кирил Десподов започва индивидуална тренировъчна програма – стана ясно колко му остава до завръщане на терена

12 септември 2025, 18:37 часа 173 прочитания 0 коментара
Кирил Десподов започва индивидуална тренировъчна програма – стана ясно колко му остава до завръщане на терена

Звездата на ПАОК и капитан на българския национален отбор Кирил Десподов започва да тренира по индивидуална програма. След като лекуваше мускулно разтежение през последните няколко дни, той е готов да премине към следващия етап от възстановяването си. Десподов получи травмата на последната тренировка с националния отбор преди първите две срещи за България от квалификационните групи за Световното първенство през 2026 година.

Кирил Десподов ще отсъства от терените поне месец

След като не взе участие в двата мача срещу Испания и Грузия, той премина ядрено-магнитен резонанс. От изследванията стана ясно, че разтежението е на заглавната част на бедрения мускул, долу над коляното. Десподов със сигурност няма да играе в следващия мач на ПАОК от гръцката Суперлига. Отборът от Солун ще гостува на ОФИ Крит в третия кръг от първенството. Голяма е вероятността футболистът да пропусне всички срещи на ПАОК до края на септември.

Още: Вероятните противници на България в Лигата на нациите станаха ясни. Ще постигнат ли успех „лъвовете“?

Кирил Десподов

Кирил Десподов отново е решаваща фигура в ПАОК

Българинът се върна към формата си от миналия сезон, когато също имаше голяма роля в отбора. Това се случи след като донесе успеха на „черно-белите“ срещу новака в гръцката Суперлига - Лариса. Тогава Десподов влезе като резерва. След това имаше дейно участие в победите над Риека с 5:0 в мач от квалификациите за Лига Европа и над Атромитос с 1:0 във втория кръг на гръцкото първенство.

Още: Тежък жребий: Лудогорец среща Десподов, Рейнджърс и свой душманин в Лига Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол ПАОК Кирил Десподов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес