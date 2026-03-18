Телескопът Уеб засне мистериозна мъглявина във формата на череп: Какво се крие в нея?

Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ надникна в сърцето на мистериозната мъглявина PMR 1, неофициално известна като „Голият череп“. Нови изображения разкриват подробности за обекта, който е последният етап от еволюцията на звездата и има поразителна форма, наподобяваща мозък вътре в прозрачен череп. Това съобщава изданието Space.

Мъглявината „Голият череп“

Мъглявината се намира на около 5000 светлинни години от Земята в съзвездието Вела. Официалното име PMR 1 произлиза от имената на астрономите Паркър, Морган и Ръсел, които я откриват в края на 90-те години на миналия век по време на наблюдения с 1,2-метровия британски телескоп Schmidt в Австралийската астрономическа обсерватория. През 2013 г. космическият телескоп Spitzer изследва обекта в инфрачервения спектър, след което той получава прякора „Мъглявината Гол череп“ заради характерния си външен вид.

Новите наблюдения, използващи близката инфрачервена камера на Джеймс Уеб (NIRCam) и средноинфрачервения образен уред (MIRI), разкриват сложна структура от вътрешни газове, които образуват „мозък“, заобиколен от по-тънка обвивка, съставена предимно от водород, един вид „череп“. Смята се, че тази външна обвивка е била изхвърлена по-рано и се е охладила значително, докато вътрешността остава смес от йонизирани газове, изхвърлени по-късно.

Особено забележимо е ясно изразеното разделяне в центъра на мъглявината, което визуално разделя „мозъка“ на две части. Предполага се, че е образувано от полярните струи на умираща звезда. Изображенията, получени от MIRI, показват следа от йонизиран газ в горната част, пробиваща водородната обвивка. Ако тази хипотеза бъде потвърдена, това ще помогне да се определи ориентацията на звездата спрямо околната мъглявина.

Въпреки това, остава един ключов въпрос: каква е природата на централната звезда? По време на откриването ѝ през 90-те години на миналия век, спектралните характеристики предполагат, че може да е звезда на Волф-Райе, изключително масивен и нестабилен обект, за който се смята, че е потенциален предшественик на експлозии на свръхнови. Наличието на такава звезда в PMR 1 или нейната сестринска PMR 2 обаче все още не е потвърдено.

Поради това учените не изключват, че „Голият череп“ може да е типична планетарна мъглявина. В този случай тя е създадена от по-масивна звезда, подобна на Слънцето, която е отхвърлила външните си слоеве по време на фазата на червения гигант и постепенно се превръща в бяло джудже.

