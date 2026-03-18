Две тела изплуваха на различни места по Черноморието

Морето изхвърли два трупа тази сутрин. Тяло на гола жена е бил изхвърлен от морето на плаж край Поморие, съобщи БГНЕС. Тялото е било забелязано от хора, излезли рано сутринта на плажа край Новия град, за да спортуват. Очевидци са подали сигнал на тел. 112. По тялото не са открити видими следи от насилие.

Назначена е аутопсия, Самоличността на жената се установява.

ОЩЕ: Вероятно самоубийство: Намериха труп в Бургас - неофициално, на известен бизнесмен

Труп на мъж е изплувал и в района на Кораборемонтния завод във Варна. По първоначална информация тялото е забелязан около един от плаващите докове, като сигналът е подаден в 8:32 часа от служители на обекта.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са започнали работа по установяване на самоличността на мъжа. Установява се и причината за смъртта му.