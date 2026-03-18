"Многоръко" същество се е крило в Антарктическия океан в продължение на векове: Какво се знае за него

Южният океан близо до Антарктида остава едно от най-слабо проучените места на планетата, където учените вече са открили четири нови вида фауна.

В ледените води на Антарктическия океан изследователи са открили странно същество, което прилича на гигантска ягода с много гъвкави пипала. Този досега неизвестен вид се превърна в истинско откритие за биолозите, които от години изучават скрития живот на екстремни дълбочини. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Новият вид е официално наречен Promachocrinus fragarius, или антарктическа ягодова звезда. Централното тяло на съществото наистина наподобява ягода по форма и текстура. Въпреки това, вместо листа, то има от 10 до 20 дълги и подвижни лъча, които позволяват на съществото да маневрира във водата.

Съществото принадлежи към семейство морски лилии, група древни безгръбначни, които живеят на дълбочина от 19 до почти 2000 метра.

Откриването на този вид е резултат от мащабна експедиция, продължила почти десетилетие и насочена към търсене на „неуловимото биоразнообразие“ на Антарктида, където поради екстремния студ и налягане еволюцията създава уникални форми на живот.

Южният океан остава едно от най-слабо проучените места на планетата. Ниските температури и огромните дълбочини насърчават появата на видове, които са способни да оцелеят по начини, които остават загадка за науката. Досега учените са успели да идентифицират четири нови вида, всеки с уникални адаптивни механизми, като част от тази инициатива.

Всяка подобна находка доказва, че под леда има цял свят, който функционира по свои собствени правила.

Припомняме, че учените вече идентифицираха уникален вид сухоземни животни, които оцеляват в екстремните условия на Антарктида. Антарктическата мушица (Belgica antarctica) е загубила крилата си по време на еволюцията, тъй като летенето в антарктически бури би довело до неизбежна смърт и прекомерен разход на енергия.

В продължение на девет месеца в годината мушицата е в състояние на пълно замръзване, като клетките ѝ са способни да издържат на дълбока дехидратация и ниски температури благодарение на бърз механизъм за втвърдяване. Ако е необходимо, насекомото може да оцелее цял месец в условия на пълна липса на кислород.

Преходът към сухоземен начин на живот позволява на това насекомо ефективно да запазва топлината и да използва микроскопични хранителни източници, включително мъхове и органични остатъци, обогатени с хранителни вещества от екскрементите на пингвини и тюлени.

По време на двугодишния си жизнен цикъл ларвите на тази мушица преминават през етапи на развитие под земята, където температурните колебания са по-малко агресивни, отколкото на повърхността. Преди втората зима те навлизат в генетично програмиран арест на развитието, който осигурява синхронната поява на възрастните с настъпването на краткото антарктическо лято.

