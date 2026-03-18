Не стигат иранските дронове, а сега и солени ветрове: Последствия в Кипър

След иранските дронове по британска военна база в Акротири се появиха и мощни солени ветрове, които унищожиха ранните картофени реколти в Източен Кипър, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini. Мощните ветрове носят морска сол. За разлика от бурите, които наводняват полета, или градушката, която оставя видими разрушения - щетите от солта действат по различен начин. Растенията абсорбират солеността, изсъхват и се разпадат, често безвъзвратно, преди фермерите дори да осъзнаят колко сериозно е въздействието.

Мащабът на унищожение на реколтата е значителен

Според Андреас Кариос, представляващ Панкипърската координация на производителите на картофи, големи участъци от ранни картофени плантации са били ефективно унищожени, когато силни крайбрежни ветрове са изтласкали солена влага навътре в сушата, изгаряйки растенията и убивайки култури, които са били почти готови за прибиране на реколтата.

Производителите казват, че мащабът на унищожението изглежда значителен, което добавя още едно предизвикателство към селскостопанския сектор, който вече се бори с нарастващите разходи и непредсказуемото време.

Безводието в Кипър

Освен със соления вятър, Кипър се бори и с безводие. Водните запаси на Кипър са пред изчерпване, алармират от екоминистерството в Никозия. Зимата се очакваше да бъде по-суха от миналогодишната, а язовирите към декември 2025 г. бяха запълнени до 10% от капацитета.