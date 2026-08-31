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Дани Карвахал в ЦСКА?! Христо Янев избухна с коментар по най-горещата тема

31 август 2026, 0:10 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дани Карвахал в ЦСКА?! Христо Янев избухна с коментар по най-горещата тема

Има ли ЦСКА интерес към привличането на Дани Карвахал на стадион "Българска армия"? Този въпрос бе поставен на Христо Янев след победата над Черно море в първенството, след като в последните часове се появиха медийни слухове, че легендата на Реал Мадрид е пред трансфер в ЦСКА. А Христо Янев призна, че за пръв път чува за тези спекулации, като определи вероятността Карвахал да премине в ЦСКА като "нещо в сферата на фантастиката".

"Говорим си абсолютни небивалици": Христо Янев за пръв път чува за слуховете за Карвахал

Попитан дали са верни информациите за Дани Карвахал, Янев видимо бе объркан: "Смисъл? За пръв път чувам нещо подобно. Това е нещо в сферата на фантастиката, хора. Говорим си някакви абсолютни небивалици в момента. Не е ставало въпрос за това нещо. Не знам какво ме питате. Трябва да видя за какво става въпрос."

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Христо Янев

"Който е пуснал тези спекулации, трябва да го попитате какво е имал предвид. Защото аз сега за пръв път научавам от вас за нещо подобно. Дали е реалистично нещо подобно? Не. Трябва да бъдем честни помежду си", добави още Христо Янев.

Появиха се и слухове, че Янев ще бъде заменен на треньорския пост и от бившия треньор на Барселона Ернесто Валверде, които също остават непотвърдени.

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ЦСКА Христо Янев Дани Карвахал
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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