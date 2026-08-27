Детето ви не е прието в детска градина: Правителството отдели над 1 млн. евро за компенсации

Кабинетът "Радев" одобри 1 165 064 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1997 деца от четири общини - Столична община, Пловдив, Варна и „Родопи“. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението за 2026 г. е 296,55 евро за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Часове след родителско недоволство в София

Решението идва часове след като одители на деца от 76-а детска градина в столичния квартал "Младост" се вдигнаха на бунт срещу продължаващия вече година ремонт на детското заведение. По думите им срокът, в който трябвало да приключи, бил удължен два пъти, като междувременно децата били разпръснати по други детски градини в квартала, където, за да ги поберат, използват физкултурни салони.

Чашата обаче преляла, след като разбрали, че градината е обявила прием на нови деца за новата година и искат отговори. "Основното ни искане е децата да пребивават поне на местата, на които са били разпределени миналата година, и директорката да поеме отговорност за това", каза майка в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Родители на бунт срещу забавен ремонт на детска градина и нов прием