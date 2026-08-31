"Ситуацията е критична": Американски сенатор зове за спешни санкции срещу Русия

Сенаторът демократ от Кънектикът Ричард Блументал призова Камарата на представителите да одобри приетия от Сената законопроект за санкции срещу Русия. Той направи това изявление в предаването „Face the Nation with Margaret Brennan“, съобщава CBS News. Блументал заяви, че санкциите срещу Русия трябва да бъдат въведени сега поради „изключително критичната ситуация“ по време на войната в Украйна.

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„Това е въпрос от изключителна спешност, не само защото Путин може да се опита да ескалира конфликта, но и защото е в тежко икономическо положение. Законопроект за санкции като този, като прекъсне потока от приходи за военната му машина, би могъл напълно да подкопае способността му да води тази брутална, кървава война“, каза сенаторът.

Изданието отбелязва, че Сенатът е приел този законопроект с широко двупартийно мнозинство преди ваканцията в началото на август. Инициативата бе последвана от смъртта на сенатор Линдзи Греъм, който, заедно с Блументал, дълго време беше основният поддръжник на санкциите, като пакетът дори често е наричан „Законопроектът Греъм“. Сега инициативата за санкции е преместена в Камарата на представителите, като се очаква законодателите да се върнат следващата седмица след петседмична ваканция.

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Изданието добавя, че законопроектът за санкции срещу Русия и Иран ще позволи на президента на САЩ да наложи тарифи до 100% на петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ, с изключение на страните, които внасят по-малко от 15% от природния си газ от Русия и предприемат мерки за намаляване на вноса. Законопроектът е обект на критики от страна на демократите, които твърдят, че би дал на президента на САЩ Доналд Тръмп твърде много власт. Блументал обаче защити законодателството, което според него е резултат от старателни преговори с търговския представител на САЩ, Белия дом и представители на двете партии. „Той бе приет от Сената с 86 гласа „против“ и 11 „против“ – не много законопроекти се приемат с такъв успех в днешно време“, подчерта сенаторът.

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Блументал също така заяви, че законопроектът за санкциите може да отслаби позицията на Путин, позовавайки се на икономическите перспективи на Москва. Той отбеляза, че руската икономика в момента е на ръба на сериозна криза. Според него Москва е изправена пред дефицит от 125 милиарда долара, което е 5% от БВП, а лихвеният процент по държавния дълг е 14%.

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Блументал заяви, че силно се надява законопроектът за санкциите да получи достатъчна подкрепа от демократите, за да бъде приет от Камарата на представителите. Той сподели, че по време на посещението си в Украйна миналата седмица е призовал президента Володимир Зеленски да се срещне с членове на Конгреса. „Наистина се надявам той да го направи, защото е най-решителният защитник на Украйна“, каза сенаторът. Блументал също така подчерта, че Украйна постига напредък. Той каза, че Украйна е способна да обърне хода на войната срещу Русия.

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