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ЦСКА няма спирка в Първа лига! Сенси изнесе рецитал срещу Черно море

30 август 2026, 23:18 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ЦСКА няма спирка в Първа лига! Сенси изнесе рецитал срещу Черно море

ЦСКА продължава впечатляващата си серия в Първа лига, след като записа пета поредна победа. "Червените" се наложиха с 3:1 над Черно море в интригуващ сблъсък, в който показаха класа в атака и успяха да се справят с натиска на варненци в ключовите моменти. Стефано Сенси и Жоел Зварц дадоха комфортен аванс на домакините, а Леандро Годой сложи точка на спора в края.

Стефано Сенси вкара страхотен гол и даде асистенция за победата срещу Черно море

ЦСКА започна по-активно и постепенно намери пролуки в защитата на Черно море. В 20-ата минута Стефано Сенси се възползва от грешка при изнасянето на гостите, финтира Васил Панайотов и с великолепен удар от дистанция откри резултата. Само десет минути по-късно "червените" нанесоха нов удар. Мохамед Брахими комбинира със Сенси, който изведе Йоанис Питас, а кипърецът намери Жоел Зварц с успореден пас. Нападателят не сбърка и покачи на 2:0.

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ЦСКА - Черно море

Черно море обаче не се отказа и върна интригата още преди почивката. В 39-ата минута ЦСКА допусна грешка при изнасянето, Селсо Сидни открадна топката и останал сам срещу Лапоухов намали на 2:1. След паузата двата отбора се затрудняваха да създадат чисти положения, а ЦСКА постепенно започна да контролира мача. Черно море дори стигна до гол в 82-рата минута, но попадението на Хорхе Падия бе отменено заради засада.

Само четири минути по-късно ЦСКА сложи край на интригата. Стефано Сенси намери Леандро Годой, който овладя пред наказателното поле и с прецизен удар вкара за 3:1. Така ЦСКА записа пети пореден успех в първенството и продължава възхода си. Сенси бе големият двигател на "червените" – гол и асистенция за италианеца, който отново показа защо е една от ключовите фигури в състава.

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ЦСКА ПФК Черно море Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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