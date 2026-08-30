Габриела Петрова остави европейската шампионка зад себе си и грабна престижен медал

Габриела Петрова записа престижно второ място в тройния скок на турнира от Гран При категорията на континенталния тур на Световната атлетика в Бреша. Българката постигна 14.17 метра при насрещен вятър от 1.0 м/сек, като резултатът дойде в петия ѝ опит. Петрова показа стабилност още във втория си скок, когато записа 14.04 м, а представянето ѝ бе достатъчно за място на подиума.

Петрова втора в Бреша - остави пред себе си само олимпийската шампионка Лафонд

Победителка в състезанието стана олимпийската шампионка Тиа Лафонд от Доминика, която оглави класирането с 14.50 м, постигнати при още по-силен насрещен вятър от 1.6 м/сек. Трета остана ямайката Акилия Смит с 14.13 м.

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Европейската шампионка Деркач остана зад Габи

Най-любопитният момент за българската атлетка бе, че тя успя да изпревари европейската шампионка Дария Деркач. Представителката на домакините, която спечели титлата на първенството в Бирмингам по-рано през месеца, завърши четвърта с 13.94 м.

Петрова не успя да покаже най-доброто си на Европейското първенство в Бирмингам, където остана 11-а във финала с 13.75 м. Сега обаче тя реагира с много по-силно представяне и се върна на международния подиум.

34-годишната Петрова има 14.37 м като най-добър резултат през сезона, докато личният ѝ рекорд е 14.66 м – постижение, записано през 2015 г.

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