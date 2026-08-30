Янев скастри играчите след победата на ЦСКА и отсече за бъдещето: Ще гоним целите докрай!

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе критичен към представянето на неговия отбор след победата над Черно море с 3:1 като домакин в първенството. "Червените" записаха пета поредна шампионатна победа, като Янев остана доволен от лицето на ЦСКА в първите 30 минути, но след това бе разочарован, че неговите играчи са дали изкуствено инициативата на противника и са спрели да играят, вместо да продължат да натискат и да опитват да вкарват голове.

Янев е разочарован: Тренира играчите за едно, а вижда импровизации, водещи до грешки

"В първите 30 минути видях лицето, което искам да виждам в играта на ЦСКА. След това има неща, които коренно трябва да променим. Изкуствено даваме инициативата на противника, спряхме да играем при 2:0, трябва да натискаме и да искаме да вкарваме още голове. Наивна, глупава грешка при гола на Черно море. Тренираме едно, а се опитваме да импровизираме на терена, което виждаме до какво води", каза Янев.

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"За 40 дена изиграхме над 12 мача. Това е невъзможен, нечовешки цикъл от мачове. Ние минахме през него по най-добрия начин. Ако правя ротации, значи разчитам на всеки от отбора. Има неща, върху които трябва да работим. Ще гоним докрай целите, които са ни поставени от ръководството", добави още Янев.

Попитан за Лигата на конференциите, Янев каза, че ще мисли за този турнир след месец. "Ще се изправим срещу много силни отбори в Европа. Надявам се да извлечем най-доброто от тях". Той каза още, че му е много трудно да чува толкова много критики за работата си. "Изключително трудно ми е, но това е част от нашата работа. Аз съм тук, за да работя, не за да коментирам всичко останало", завърши Янев.

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