Кабинетът "Радев":

Кабинетът прие наредба за държавните служители: Повече яснота за тестовете за почтеност

27 август 2026, 17:58 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кабинетът прие наредба за държавните служители: Повече яснота за тестовете за почтеност

Министерският съвет прие Наредбата за условията и реда за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители. Решението идва след приемане на промените в Закона за държавния служител от парламента. Мерките са свързани с последното плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост. С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на тестове за почтеност за държавни служители, включително общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване чрез тестове за почтеност.

Тестовете за почтеност ще са електронни

Тестовете за почтеност ще са електронни и ще се провеждат от Института по публична администрация по заявка на администрации или на държавни служители по собствено желание. Резултатът от теста за почтеност включва автоматично получен резултат и разчитане на резултата от избран автоматично и на случаен принцип служител на Института по публична администрация (ИПА), който трябва да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Психология“ и да е преминал специализирано обучение.

Резултатът ще може да бъде оспорен

Предвиден е административен ред за оспорване на резултата от положен тест за почтеност – пред изпълнителния директор на ИПА, който автоматично и на случаен принцип определя трима служители – психолози, различни от направилия заключението за неуспешно издържан тест за почтеност. Психолозите се произнасят с окончателно заключение за успешно или неуспешно издържан тест. ОЩЕ: Хоум офис и тест за почтеност: Депутатите приеха Закона за държавния служител

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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