Левски помъдряваше в хода на мача: Веласкес разкри "тайната на успеха" срещу Ботев

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес остана изключително доволен след победата с 3:1 над Ботев Пловдив като гост в седмия кръг на Първа лига. Испанецът подчерта характера на своите футболисти, които успяха да реагират след допуснатия гол и да запазят концентрация в труден момент. Веласкес специално отличи Светослав Вуцов за спасената дузпа, която според него е била фундаментална за крайния изход на срещата.

За Левски бе много важно да спечели този мач

"Много съм щастлив, защото беше много важно да спечелим днес. Смятам, че това е много труден стадион за игра. Направихме много добър мач и заслужено победихме заради показаното на терена", заяви Веласкес. Наставникът призна, че Ботев е създал проблеми на "сините" в определени моменти, особено с директната си игра и контраатаките. Именно затова според него отборът е трябвало да покаже повече прагматизъм в последната третина на терена.

Левски помъдряваше в хода на двубоя с Ботев

"Можеха да ни нанесат щети след някои контраатаки. Говорихме на полувремето и отборът влезе добре през второто полувреме. Беше важно, защото Ботев търси директната игра. Трябваше да сме концентрирани и да очакваме тези топки. Отборът разбра различните моменти. Помъдрявахме през мача", обясни испанецът.

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Фундаменталната ситуация, която се оказа повратна за победата на Левски

Веласкес обърна специално внимание на реакцията след гола на Асен Чандъров за 1:2. Малко по-късно Ботев получи възможност да изравни от дузпа, но Светослав Вуцов спаси удара на Чандъров. "Имаше една фундаментална за нас ситуация, която беше спасяването на Вуцов. Много съм щастлив за него, заслужава го. Много съм щастлив и за моя треньор на вратарите Митрев. Той е невероятен човек и невероятен треньор", каза Веласкес.

Испанският специалист отчете и натоварения график на Левски след европейските мачове. "Сините" продължават да играят през няколко дни, но въпреки това записаха шеста победа от шест шампионатни мача и са едноличен лидер с 18 точки. "Знам колко трудно се играе след мач в Европа. Независимо дали печелиш, губиш или правиш равен в Европа. Затова отдавам заслуженото на моите играчи", заяви треньорът.

Тайната на успеха: Какво опитва да прави Веласкес в тактическо отношение?

Веласкес бе категоричен, че заслугата за силния старт е преди всичко на футболистите. Той подчерта тяхната готовност да изпълняват различни тактически задачи и да се адаптират в движение. "Доста пъти сменяхме начина си на игра, системата си. Търсим числено преимущество и къде имаме повече хора, да правим ситуации двама на един във всеки мач, а след това и да използваме тези ситуации", завърши Веласкес.

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