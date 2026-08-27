Държавата променя летищните такси: Какво предстои за аерогарите в София и по морето?

Министерският съвет е одобрил изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България. Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба до медиите след днешното правителствено заседание на кабинета "Радев". Актуализира се размерът на таксовата единица за такса „прелитане“, която определя стойността на аеронавигационното обслужване в българското въздушно пространство.

Освен това се променя и лихвеният процент при просрочено плащане на аеронавигационните такси.

Каква е новата такса?

Сумата все още не е посочена, но в съобщението на Министерски съвет до медиите се посочва, че, за да се гарантират високи нива на безопасност, регулярност, качество и ефективност, е обновена таксовата единица за аеронавигационно обслужване в района на летище „Васил Левски“ София, в съответствие с принципите на схемата за ефективност и таксуване в рамките на Единното европейско небе.

Предвиждат се и подобрени стимули за развитие на трафика на летищата Варна и Бургас.ОЩЕ: Нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ закрива базата си в Солун

Целта на промените

Промените целят съответствие с европейските изисквания, финансова устойчивост на аеронавигационното обслужване и повишаване конкурентоспособността на българските летища, се казва още в съобщението на българското правителство. ОЩЕ: Лоши новини за летището в Солун: И FedEx прекратява дейността си