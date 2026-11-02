"Загубихте. Някой трябва да си ходи": Асен Генов с коментар след балотажа

Журналистът Асен Генов излезе с коментар на резултатите след балотажа.

Ето какво написа той на профила си във Facebook:

Не спечелихте. Загубихте. И то убедително.

1. Изоставахте само с 3% на първи тур, но загубихте с 18%. Шест пъти разлика. Причината е слабата кампания.

Загубихте. Някой трябва да си ходи.

2. Кампанията беше изключително слаба. Гюров само чорапите не показа как си кърпи в TikTok. Но популярността в TikTok не е политическа стратегия и не печели избори сама по себе си. Петер Мадяр започна да гради кампанията си две години по-рано. Обикаляше Унгария, срещаше се с хората, изграждаше структури на терен и не разчиташе на добрата воля на традиционните медии. Това беше организация, не импровизация. Тук видяхме обратното: късна подготовка, TikTok и никаква цялостна идея. Избори не се печелят два месеца след отпуската и морето.

Загубихте. Някой трябва да си ходи.

3. Припомнете ми: каква точно теза успя да наложи Гюров? Йотова обещаваше да пази кирилицата, да не пращат децата ни на фронта, да забогатеем, стоките да поевтинеят. Абсурдни послания, но ясни. Срещу тях нямаше нито една разпознаваема политическа идея, нито послание, нито визия.

Затова загубихте. И някой трябва да си ходи.

4. На дебата Гюров изглеждаше плах и разпилян. Йотова е уязвима почти по всяка вътрешно- и външнополитическа тема, а той не я атакува нито веднъж. Не намери отговор по същество дори когато тя му приписа измислени нападки срещу съпруга си.

Загубихте и дебата. И някой трябва да си ходи.

Има все пак една добра новина.

Съпротивата срещу реваншистите от виденово време, чийто политически продукт е и Йотова, се оказа доста силна и потенциално мобилизира много хора срещу тях. Но следващият успех няма да дойде с повторение на същите грешки и със същите хора, които току-що загубиха.

Те трябва да си ходят.

И една последна препоръка: трябва да стане публично известно кой беше в предизборния екип на Гюров. Да не се излъже някой пак и да ги наеме за нещо по-отговорно от разхождането на куче или поливането на фикуса в офиса.