Терзиев поздрави Йотова и поиска институциите да работят в синхрон за София

Кметът на София Васил Терзиев поздрави Илияна Йотова за победата на президентските избори и изрази очакване заявената от нея готовност за взаимодействие между институциите да се превърне в реална практика. Той акцентира върху значението на сътрудничеството по ключови за столицата проекти.

"Г-жа Йотова неведнъж е заявявала, че институциите трябва да действат в синхрон в полза на гражданите и аз очаквам това разбиране да се отстоява и на практика, включително когато става дума за важните за София и софиянци проекти", написа Терзиев във Фейсбук по повод изборните резултати.

Кметът увери, че общинската администрация ще търси диалог и партньорство с всяка институция, която е готова да работи в интерес на гражданите. По думите му отговорността към София остава ежедневна, независимо от политическата обстановка. Още: Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО)

Терзиев: Всеки глас има значение

"В истинските демокрации изборът на гражданите се уважава", подчерта столичният кмет и благодари на всички, които са участвали във вота и са изразили гражданската си позиция.

Терзиев заяви, че разбира разочарованието на част от хората от изборния резултат, но призова да не се подценява значението на всеки глас. Според него България има нужда от хора, които отстояват визията за демократична, правова, модерна и европейска държава.

Той допълни, че гражданското участие не се изчерпва с гласуването, а продължава с поставянето на въпроси, защитата на позиции и активната работа за развитието на града. Още: Как стигна до президентския пост: Ето какво пишат в Турция за Йотова и вота в България

Столицата очаква сътрудничество с институциите

В София работата по важните за града проекти и решения продължава, заяви още Терзиев. Сред приоритетите той посочи подобряването на кварталите и инфраструктурата, разкриването на повече места в детските градини и създаването на по-чиста и зелена градска среда.

По думите му столицата може да се развива успешно само ако институциите работят заедно, разбират отговорностите си и поставят интересите на хората на първо място. Още: САЩ и Турция избраха Гюров, Русия заложи на Йотова с над 83%

При 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев получават подкрепата на 39,483% от избирателите.