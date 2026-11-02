Гюров печели убедително вота в чужбина

Андрей Гюров и Георги Кандев печелят убедително гласуването в чужбина с 56.363% от вота на българските граждани зад граница. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 60 413 души при 100% обработени протоколи. Това показват окончателните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) за гласуването извън страната.

На второ място зад граница остава победителят в президентската надпревара Илияна Йотова, която заедно с Кирил Вълчев получава 41.435% от гласовете, или 44 413 гласа.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки в чужбина е близо 15 процентни пункта в полза на Гюров и Кандев. Още: "Обратна провинциализация": Анализ как София се е превърнала в политически анклав спрямо мнозинството

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 2360 избиратели, което представлява 2.202% от гласувалите.

Резултатът зад граница се различава съществено от общата картина. При окончателното преброяване Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 57.6% от гласовете и печелят президентските избори с над 1.09 млн. гласа. Гюров и Кандев остават с около 39%.

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