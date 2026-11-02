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Как стигна до президентския пост: Ето какво пишат в Турция за Йотова и вота в България

02 ноември 2026, 14:11 часа 1622 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Как стигна до президентския пост: Ето какво пишат в Турция за Йотова и вота в България

Медиите в южната ни съседка Турция не подминаха президентския вот в България. Анадолската агенция публикува материал със заглавие "Коя е Илияна Йотова, първата жена, избрана за президент на България?". Турската агенция акцентира върху нейната биография, предизборната битка в България и политическите й позиции. Йотова, която беше президент, откакто Румен Радев подаде оставка през януари, спечели балотажа в неделя срещу бившия служебен премиер Андрей Гюров, пише Анадолската агенция.

Нейната победа е още един важен етап в политическата ѝ кариера, обхващаща европейските и българските институции. ОЩЕ: На английски: Силяновска честити победата на Йотова

От Европейския парламент до вицепрезидент

Преди да влезе в президентската институция на България, Йотова е била член на Европейския парламент.

По-късно тя става кандидат-вицепрезидент на Радев и е негов вицепрезидент по време на двата му президентски мандата.

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Радев и Йотова бяха преизбрани през 2021 г., осигурявайки си 63,9% от гласовете на втория тур.

Политическата позиция на Йотова се промени значително през януари, когато Радев подаде оставка като президент, за да се включи в партийната политика. Съгласно конституционните правила на България, Йотова го наследи като президент.

Впоследствие Радев създаде „Прогресивна България“, която си осигури 131 от 240-те места в Народното събрание на парламентарните избори през април, което ѝ даде пълно мнозинство.

Партията подкрепи Йотова в президентската надпревара.

Как е стигнала до президентския пост?

Йотова се яви на изборите на 25 октомври като действащ сенатор, но се бореше за първия си мандат директно от избирателите.

Тя и Вълчев завършиха първи в първия тур с 34,76% от гласовете, с малка преднина пред Гюров и Кандев с 31,95%.

Ниската избирателна активност означаваше, че нито една от двете групи не можеше да спечели окончателно, което изпрати двамата водещи кандидати на балотажа на 1 ноември.

Изборите се проведоха на фона на продължителна политическа нестабилност в България, която проведе осем парламентарни избори от април 2021 г. насам.

Какви са нейните политически позиции?

Външната политика, по-специално войната между Русия и Украйна, се очерта като една от основните разделителни линии в кампанията.

Йотова се противопостави на по-нататъшната българска военна помощ за Украйна, многократно твърдейки, че конфликтът няма военно решение и призовавайки за „коалиция за мир“, фокусирана върху дипломацията.

Нейната позиция контрастираше с тази на Гюров, който критикува намалената подкрепа за Украйна и настояваше за по-тясна координация с партньорите от НАТО и ЕС.

Йотова също така подчерта, че България трябва да запази по-голяма свобода на действие за самостоятелно вземане на решения във външната политика, като същевременно остане част от „силна Европа“.

 След като пусна бюлетината си на балотажа, тя каза: „Гласувах за президента на мира.“ 

Тя каза, че иска България, която „взема свои собствени решения“, оформя собственото си бъдеще и изгражда национален консенсус чрез диалог и функциониращи институции.

Като президент по-рано тази година Йотова наложи вето и върху законодателство, ограничаващо броя на избирателните секции, достъпни за български граждани извън ЕС, твърдейки, че промените рискуват да ограничат правото на глас.

Избирането ѝ сега ѝ дава пълен самостоятелен мандат след близо десетилетие в президентската институция на България - първо като вицепрезидент редом с Радев, а от януари и като негов наследник. ОЩЕ: Окончателни резултати: Йотова печели изборите с 57.6%

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Турция Илияна Йотова президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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