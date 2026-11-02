Андрей Гюров: Гражданската активност е последната преграда пред абсолютната власт

Андрей Гюров призова симпатизантите си да не губят активността и мотивацията си въпреки поражението на президентските избори от Илияна Йотова. В послание в социалните мрежи той подчерта, че гражданската ангажираност е особено важна в ситуация, в която властта е концентрирана в ръцете на едни и същи политически сили.

"Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест и активност е последната преграда пред абсолютната власт", написа Гюров след балотажа.

Той даде знак, че не смята да се оттегля от политическия живот, като заяви, че отговорността между хората не приключва с края на изборния ден. Още: Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО)

"Твърде дълго живеем разделени. Твърде дълго гледаме един на друг през политическите си различия, вместо да виждаме онова, което ни свързва. А ни свързва много повече, отколкото ни разделя. Нашият общ дом. Нашето бъдеще и това на децата ни", посочи кандидатът за президент.

Гюров предупреди, че предстоят трудни времена, в които обществото трябва да остане единно и да не се примирява със страха и несигурността. Той призова гражданите да настояват държавата да изпълнява основната си задача - да гарантира живота, сигурността и достойнството им.

"Вярвам, че България ще случи своето истинско обединение и че този момент не е толкова далеч, колкото ни изглежда в момента. Не чрез заличаване на различията ни, а чрез уважение, справедливост и обща отговорност за бъдещето", заяви още Андрей Гюров. Още: Как стигна до президентския пост: Ето какво пишат в Турция за Йотова и вота в България

На балотажа на 1 ноември Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха с 57,57% от гласовете. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев гласуваха 39,48% от избирателите.

Избирателната активност достигна приблизително 28,6%, което е рекордно ниско равнище за президентски балотаж.