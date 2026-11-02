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САЩ и Турция избраха Гюров, Русия заложи на Йотова с над 83%

02 ноември 2026, 11:49 часа 524 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
САЩ и Турция избраха Гюров, Русия заложи на Йотова с над 83%

Андрей Гюров и Георги Кандев получават по-силна подкрепа от българите в САЩ и Турция, докато Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в Русия и Испания. Във Великобритания резултатът е почти равен. Това показват окончателните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени протоколи от гласуването в чужбина на втория тур на президентските избори.

Най-голяма подкрепа за кандидатпрезидентската двойка на Гюров е отчетена в САЩ. Там тя получава 67.92% от гласовете срещу 30.29% за Йотова. В абсолютни стойности това са съответно 5068 срещу 2260 гласа.

Подобна е картината и в Турция, където Гюров и Кандев събират 57.45% от вота, или 5905 гласа. За Йотова и Вълчев са гласували 4211 души, което представлява 40.97%. Още: "Обратна провинциализация": Анализ как София се е превърнала в политически анклав спрямо мнозинството

Във Великобритания разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е минимална. Гюров и Кандев получават 49.80% от гласовете срещу 47.82% за Йотова и Вълчев. В абсолютни числа това са 8378 срещу 8045 гласа.

Съвсем различна е картината в Русия, където Йотова и Вълчев печелят с 83.96% срещу 13.68% за опонентите си. Въпреки голямата разлика обаче броят на гласувалите е сравнително малък - 212 души.

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Йотова има преднина и в Испания, където получава 57.68% от гласовете. За Гюров са гласували 39.56% от избирателите. В абсолютни стойности подкрепата за двойката на Йотова е 5628 гласа, а за тази на Гюров - 3860.

Общият резултат от гласуването извън страната е в полза на Андрей Гюров и Георги Кандев. Те получават 56.36% от гласовете на българите зад граница, или 60 413 гласа. За Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 44 413 души, което представлява 41.44% от вота. Още: Откъде дойдоха решаващите гласове за Гюров и Йотова? Анализ на „Тренд“ след балотажа

Така, въпреки победата си в президентската надпревара в България с 57.6% от гласовете, Йотова остава втора в общото гласуване зад граница. Гюров и Кандев печелят вота извън страната с преднина от близо 15 процентни пункта.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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