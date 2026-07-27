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Заради ремонт: Ограничения на АМ „Тракия“ утре

27 юли 2026, 23:50 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция "Пътна инфраструктура"
Заради ремонт: Ограничения на АМ „Тракия“ утре

На 28 юли временно ще бъде променена организацията на движение на АМ „Тракия“ в посока София заради ремонтни дейности. Между 6.30 и 12.30 ч. при 27-ия км ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8:00 и 15:00 ч. в участъка между 61-ия и 64-ия км ще се премахва крайпътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента.

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От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват ограничението до 90 км/ч. и поставената пътна сигнализация.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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