Левски не се спира! Иска да вземе един от най-добрите тарани в Първа лига

Ръководството на Левски няма намерения да спира с трансферната селекция. "Сините" вече направиха първата си сделка за зимата. Те се сдобиха с бързоногото крило Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив, след като футболистът е активирал предвидения в договора си механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро. Сега столичният гранд се е насочил и към заместник на продадения в полската Гурник Забже Борислав Рупанов.

Левски иска Хуан Переа

Според колегите от Gong.bg Левски води преговори за привличането на един от най-добрите тарани в Първа лига. Става въпрос за централния нападател на Локомотив Пловдив Хуан Переа. 26-годишния колумбиец е роден на 21 август 1999 г. в Меделин, Колумбия. Юноша е на Индепендиенте (Меделин). Състезавал се е още за португалските Лузитания и Ковия.

Хуан Переа пристигна в Локомотив Пловдив в началото на септември 2024 година от португалския Академика Коимбра. Тогава „смърфовете“ платиха около 100 хиляди евро за правата на централния нападател. През този сезон той има 17 мача и 4 гола в efbet Лига. Договорът на Переа с "черно-белите" е до 2027 година, което означава, че от Левски ще трябва да заплатят трансферна сума, за да се сдобият с тарана. По медийна информация интересът на "сините" към нападателя датира поне от пролетта на 2025 година.