На 14 август ни напусна Юлия Христова, създател на Нов симфоничен оркестър

На 14 август ни напусна Юлия Христова - пианист, музиковед, музикален критик и редактор, културен мениджър и създател на Нов симфоничен оркестър. Родена е през 1953 година в град Батак в семейство на хоров диригент и детска педагожка. Завършва музикалното училище в Пловдив, след което е приета в Музикалната академия в София в теоретичния факултет. Още като студентка започва да публикува критически материали в пресата. Не ѝ е позволено да защити дипломна работа на тема операта "Нос" на Дмитрий Шостакович, поради нейните възгледи, които не съвпадат с идеологическата доктрина. В крайна сметка завършва Висшето училище по музика в Пловдив със специалност педагогика.

Била е съосновател и редактор на вестник "Музикален живот", редактор във вестник "Народна култура", заместник-председател на младежката секция към Съюза на композиторите в България, драматург и пианист на Благоевградска камерна опера, помощник-водещ в предаването "Час по всичко", БНТ, лектор на серии образователни концерти (Съюз на музикалните дейци), музикален оформител (Сатиричен театър, София; хор "Йоан Кукузел"), научен специализант в секция "Изкуствознание", БАН. Като журналист е публикувала критически материали във всички централни вестници в България и е отразявала ежегодно музикалните фестивали "Варненско лято" и "Варшавска есен" до 1989 г.

Следвайки житейската си мисия да служи на Музиката, след промените Юлия Христова концентрира невероятната си енергия в дейността да предлага алтернативна сцена за изява на младите български музиканти. През 1990 г. създава музикална къща "Юлия Христова представя", а година по-късно основава Нов симфоничен оркестър. През последните 35 години нейната харизма и любов се въплъщават в организирането на хиляди солови, камерни и симфонични концерти, огромен брой фестивали и майсторски класове и редица други музикални проекти и събития.

Наследството, което оставя Юлия Христова, докосва душите и съдбите на огромен брой български и световни музиканти. От Нов симфоничен оркестър заявяват, че ще продължат нейното дело!