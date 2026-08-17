Кабинетът "Радев":

На 14 август ни напусна Юлия Христова, създател на Нов симфоничен оркестър

17 август 2026, 13:22 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: Нов симфоничен оркестър
На 14 август ни напусна Юлия Христова, създател на Нов симфоничен оркестър

На 14 август ни напусна Юлия Христова - пианист, музиковед, музикален критик и редактор, културен мениджър и създател на Нов симфоничен оркестър. Родена е през 1953 година в град Батак в семейство на хоров диригент и детска педагожка. Завършва музикалното училище в Пловдив, след което е приета в Музикалната академия в София в теоретичния факултет. Още като студентка започва да публикува критически материали в пресата. Не ѝ е позволено да защити дипломна работа на тема операта "Нос" на Дмитрий Шостакович, поради нейните възгледи, които не съвпадат с идеологическата доктрина. В крайна сметка завършва Висшето училище по музика в Пловдив със специалност педагогика.

Била е съосновател и редактор на вестник "Музикален живот", редактор във вестник "Народна култура", заместник-председател на младежката секция към Съюза на композиторите в България, драматург и пианист на Благоевградска камерна опера, помощник-водещ в предаването "Час по всичко", БНТ, лектор на серии образователни концерти (Съюз на музикалните дейци), музикален оформител (Сатиричен театър, София; хор "Йоан Кукузел"), научен специализант в секция "Изкуствознание", БАН. Като журналист е публикувала критически материали във всички централни вестници в България и е отразявала ежегодно музикалните фестивали "Варненско лято" и "Варшавска есен" до 1989 г.

Следвайки житейската си мисия да служи на Музиката, след промените Юлия Христова концентрира невероятната си енергия в дейността да предлага алтернативна сцена за изява на младите български музиканти. През 1990 г. създава музикална къща "Юлия Христова представя", а година по-късно основава Нов симфоничен оркестър. През последните 35 години нейната харизма и любов се въплъщават в организирането на хиляди солови, камерни и симфонични концерти, огромен брой фестивали и майсторски класове и редица други музикални проекти и събития. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Наследството, което оставя Юлия Христова, докосва душите и съдбите на огромен брой български и световни музиканти. От Нов симфоничен оркестър заявяват, че ще продължат нейното дело!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
почина Нов симфоничен оркестър Юлия Христова
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес