Локо София загуби в дебюта на бившия футболист на Ливърпул, Добруджа победи Черно море

Локомотив София загуби с 0:2 от Радник Сурдулица в първата контрола на тима от подготвителния лагер в Анталия, Турция. Емануел Куарши откри резултата в петата минута. До почивката Дарийе Маркочевич удвои преднината на сръбския тим. Междувременно Добруджа надви Черно море с 1:0 в контролна среща, която се проведе в курорта "Албена". Джонатан Уртадо се възползва от разбъркване в наказателното поле на "моряците" и реализира единстввеното попадение в срещата.

Айб дебютира за Локо София

В Анталия неофициален дебют за "червено-черните" записа бившият футболист на Ливърпул Джордан Айб, който започна в стартовия състав. Дебют за първия отбор на Локомотив направи и 17-годишният Михаил Захариев. Срещата бе изгледана от старши треньора на Левски Хулио Веласкес, който използва почивния ден на "сините" в Турция, за да присъства на двубоя.

В другата контрола първата възможност бе за Черно море в 7-ата минута. Николай Златев пусна топката отляво успоредно на линията на наказателното поле, откъдето Васил Панайотов стреля, но неточно. В 16-ата минута Добруджа откри резултата. Джонатан Уртадо се възползва от разбъркване в наказателното поле на Черно море и вкара за 1:0. Минута по-късно гол за варненци не бе зачетен заради засада. В 43-тата минута Васил Панайотов уцели напречната греда след страхотен шут от воле от границата на наказателното поле.

В началото на втората част Селсо Сидни стреля с глава, но вратарят Галин Григоров улови топката. В 60-ата минута португалецът бе намерен в добра позиция. Той обаче не успя да изравни резултата. В 73-тата минута Томаш Силва изтърва добра възможност. Следващата проверка на Черно море е на 20 януари срещу втородивизионния Фратрия.

