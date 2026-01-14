ЦСКА стартира контролите със загуба от "българския" Корона, странен, но отменен червен картон беляза мача

ЦСКА стартира контролите от зимната подготовка със загуба от Корона Киелце. "Армейците" отстъпиха с 0:2 пред тима, в чиито редици се подвизават българите Владимир Николов и Виктор Попов. И двете попадения паднаха през втората част, а техен автор бе Мариуш Степински. След втория гол в 78-ата минута Андриан Лапеня получи червен картон за реплика, но след извинение на испанския бранител санкцията беше отменена.

Корона победи ЦСКА

Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита стартираха като титуляри за ЦСКА. За Ракув пък Владимир Николов се появи сред първите 11, докато Виктор Попов остана на скамейката. Срещата стартира в спокойно темпо. В 13-ата минута Николов получи жълт картон за симулация в спорно положение. "Армейците" стигнаха до най-добрия си шанс в 34-тата минута. Пиедраита бе изведен на чиста позиция, но не намери целта.

180 секунди по-късно Длугош пропусна да накаже грешка при изнасянето на Жордао. На почивката Христо Янев замени почти всички свои футболисти с изключение на Фьодор Лапоухов, Теодор Иванов и Бруно Жордао. Треньорът на Корона пък пусна съвсем различна единайсеторка, като на терена се появи Виктор Попов.

Динамиката в играта на "червените" поспадна, а в 60-ата минута Корона откри резултата. Степински завърши добро отборно нападение. В 80-ата минута Реста проби по лявото крило и центрира в наказателното поле, където Степински показа съобразителност и засече. "Армейците" имаха претенции за засада, които не бяха уважени. Лапеня явно ги бе изразил по-бурно към страничния съдия, заради което получи червен картон. След лека суматоха бранителят помоли за извинение и остана на терена.

