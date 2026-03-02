Лудогорец изпусна още точки срещу Локомотив Пловдив: изпусна ли и Левски?

Днес, на 2 март, наблюдавахме последния мач от 23-тия кръг на Първа лига. Лудогорец посрещна Локомотив Пловдив на "Хювефарма арена" в мач, който бе много важен и за двата отбора. "Смърфовете" се борят да останат в топ 4, докато "орлите" са основният преследвач на лидера в първенството Левски. Мачът завърши с равенство 1:1, като и през двете полувремена станахме свидетели на много пропуски, но в крайна сметка двата отбора си размениха по едно попадение.

Лудогорец пропиля страхотен шанс през първото полувреме

Първото полувреме бе белязано от здрава битка по целия терен, като не се стигна до попадения. Не всички титуляри на Лудогорец бяха сред обичайните имена, които започват от първата минута за "орлите", но все пак те сякаш леко превъзхождаха съперника. Малко след изтичането на половин час игра се стигна и до най-сериозното положение - Петър Станич стреля от дистанция, Милосавлевич не успя да хване топката, като я остави пред себе си. Но нито Руан Круз успя да се възползва, нито Станислав Иванов реализира добавката си.

Още: Балонът в ЦСКА се пукна! Левски няма да изпусне питомното, Лудогорец с нова цел? | Точно попадение (ВИДЕО)

Лудогорец спаси точката

Второто поувреме започна с ранни смени и за двата отбора, като тези на Лудогорец сякаш бяха по-ключови, тъй като "орлите" не просто останаха доминантни, а засилиха натиска си. Но точно след едно пропуснато от разградчани положение, Локомотив се разписа. След комбинативна атака в наказателното поле на Лудогорец пристигна центриране, от което Севи Идриз се възползва. В 74-тата минута той откри резултата с удар с глава от близко разстояние.

Но само 11 минути по-късно Лудогорец изравни. Ерик Маркус отправи изстрел от пряк свободен удар близо до границата на наказателното поле. Милосавлевич успя да се докосне до топката, но тя рикушира в напречната греда, удари се в гърба на вратаря и премина голлинията. До края на срещата и двата отбора имаха положения за отбелязване на гол, но нито един от тях не вкара. Мачът завърши при резултат 1:1, а разликата между Лудогорец и лидера в Първа лига Левски става цели 12 точки.

Още: Разкриха колко е платил Лудогорец за изненадващия си трансфер