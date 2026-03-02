Любопитно:

Героят от „Герена“ с невероятна статистика и призив: „Очакваме ви!“

Един от стълбовете на заявката на Левски за шампионска титла в Първа лига несъмнено е вратарят Светослав Вуцов. Освен че имат страхотно нападение, „сините“ са отборът с най-малко допуснати голове в първенството. Стражът несъмнено е с основна заслуга за това постижение, а във вчерашния мач, на 1 март, срещу Локомотив София, Вуцов спаси дузпа. Това направи статистиката му по отношение на 11-метровите удари изключително впечатляваща.

Светослав Вуцов спаси 6 от 7 дузпи

Това беше седмата дузпа, която се изпълнява срещу Светослав Вуцов в рамките на този сезон. Впечатляващото е, че младият вратар е спасил цели 6 от тези дузпи. Той хвана 11-метрови удари срещу ЦСКА 1948, Апоел Беер Шева, Монтана и вече Локомотив София. А единствената дузпа, която му беше вкарана, беше тази на Рой Леви от Апоел. Вуцов без никакво съмнение е сред любимците на феновете на Левски и то заслужено. „Сините“ са допуснали само 17 гола през сезона.

Светослав Вуцов

Вуцов: „Очакваме ви в четвъртък“

Светослав Вуцов отправи специално послание към феновете на Левски, с което ги призова да подкрепят отбора в четвъртък, 5 март. Тогава „сините“ гостуват на основния си преследвач в Първа лига Лудогорец. Ето какво каза Вуцов: „Драги левскари, благодаря за невероятната подкрепа! Очакваме ви в четвъртък да напълним стадиона в Разград и отново да се поздравим с успех и да постигнем така жадуваната цел. Само Левски!“

