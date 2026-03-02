Близък до Рубен Аморим разкри защо не е успял в Ман Юнайтед

Един от най-близките до Рубен Аморим хора по времето му като мениджър на Манчестър Юнайтед е Аделио Кандидо. Той е един от двамата асистенти на специалиста, като е отговарял за загрявките на играчите преди мачовете. В интервю пред „The Ball“ той разкри защо Амрорим не е успял начело на „червените дяволи“ и каза, че португалецът не е успял да развие напълно философията си на „Олд Трафорд“.

Асистентът на Рубен Аморим: „нашите идеи не бяха напълно приложени“

Ето какво каза Аделио Кандидо: „Опитът си е опит, независимо дали резултатът е добър или лош, винаги си тръгваме с научени уроци. В Манчестър много ми хареса градът и начинът, по който феновете изживяват футбола – по-фокусирани върху проекта, отколкото върху незабавния резултат. Това, което най-малко ми хареса, без съмнение беше усещането, че нашите идеи не бяха напълно приложени.

„Винаги сме имали позитивна ежедневна рутина“

Мисля, че фактът, че бяхме млади, ни помогна да се справим с напрежението. Винаги сме имали позитивна ежедневна рутина в работата. При съществуващото напрежение е нормално хората в един технически екип да се дразнят повече от обикновено, а при нас случаят не беше такъв. Честно казано, не следя мнения извън моята работна група. Винаги нещо достига до мен през социалните мрежи, но наистина не обръщам никакво внимание на това“.

