Бербатов отговори на Гонзо: Затрупай ни с въпроси, но ги формулирай правилно

Голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол на България Димитър Бербатов говори пред колегите от „Нова телевизия“, след като преди няколко дни бе назначен за съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния премиер Андрей Гюров. Бившият нападател бе категоричен, че основната му цел е да помогне за развитието на спорта у нас и ще направи всичко по силите си, за да я постигне.

Бербатов е съветник на служебния премиер

Бербатов също така отговори и на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Наскоро Гонзо сподели, че ще изпрати толкова много сигнали с проблеми до бившия си колега, че той няма да има време да ги прочете докато трае мандата на служебното правителство, който е от два месеца.

"Той не отговаря пред мен, а пред държавата"

„За Георги Иванов? Това е грешно отношение. Той не отговаря пред мен, а пред държавата. Аз съм там, за да помогна, включително и на тях. Изказването му не е правилно структурирано. Да, затрупай ни, но формулирай въпросите си правилно, за да помогнеш на държавата да разбере проблемите ти. Разбира се, че съм готов да помогна – те са част от българския спорт и активно развиват деца. Децата са в основната на това, което аз се опитвам да направя. Също и треньорите. Те са едно от най-важните неща в развитието на спорта в България“, заяви бившият голмайстор.

ОЩЕ: Гонзо с ироничен коментар към Бербатов: Ще му изпратя толкова проблеми, че няма да може да ги прочете